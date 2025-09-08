敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。今季47号、48号と連発するなど2打数2安打2打点、3四球と活躍。5-2で勝ったチームに貢献した。敵地の実況席も「彼は試合を牛耳ることができる」「投手からすると、あのバットの音は嫌」と脱帽していた。

大谷は初回、先発の菅野智之投手が投じた外角高めの球をセンターへ。豪快な先頭打者アーチでいきなり敵地をどよめかせた。さらに1-0で迎えた3回無死走者なしの第2打席でも、内角のボールを同じような位置へ運び、2打席連発。打球速度108.2マイル（約174.1キロ）、飛距離399フィート（約121.6メートル）の48号で、ナ・リーグトップのカイル・シュワーバーに1本差に迫った。

オリオールズの地元、メリーランド州の放送局「MASN」実況席も2打席連発に唖然。実況のケビン・ブラウン氏は「……そして、オオタニがまた彼の球を捉えました」と諦めたように淡々と伝えた。解説のジム・パーマー氏は「ワオ！ 彼は試合を牛耳ることができますね。投手としてはまだ1度しか5回以上投げていないので、（打者ほどは）圧倒できてはいませんが……」と感嘆の声を漏らした。

リプレー映像が流れると、通算268勝、3度のサイ・ヤング賞を誇る殿堂入り右腕のパーマー氏は「ピッチャーからすると、あのバットの音は嫌ですね」とため息。ブラウン氏が「速い打球でしたね」と応じると、パーマー氏は「打球速度120マイルのホームランを先週火曜の夜にピッツバーグでチャンドラー投手から打ちましたね」と2日（同3日）に放った46号ソロを連想していた。



（THE ANSWER編集部）