吉澤嘉代子が、新曲「うさぎのひかり」を9月17日(水)に配信リリースすることを発表した。ジャケットもあわせて公開されている。

新曲「うさぎのひかり」は本日9月8日(月)より放送開始となる夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK）の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品テーマは、誰しもが胸に秘めた＜夢＞だ。諦めたり、そっと手放したり、捨てたふりをしながら本当は大事に仕舞ってある＜夢＞を拾い直す、かつて何かに憧れ夢を見たすべての人に贈る楽曲となっている。

編曲は吉澤と初タッグとなるROTH BART BARONが担当。ドラマにリンクして、どこか宇宙空間を思わせるスケール感、部室にいるような青春感が同居したアレンジに仕上がった。

▲「うさぎのひかり」ジャケット

ジャケット写真は、かわいいとシニカルが融合した「しりみみうさぎ」のイラストで注目を集めるイラストレーター・beco＋81氏による書き下ろしのアートワーク。主題歌「うさぎのひかり」は9月11日(金)放送のドラマ第4話にて初解禁となる。

またリリース日の9月17日(水)20時からは「うさぎのひかり」リリース記念特番のYouTube Live生配信が決定。ゲスト(後日発表)を迎え、楽曲を深掘りする1時間となる。

また吉澤は10月より＜歌う星ツアー＞を開催。ギターに弓木英梨乃、ベースに関根史織(Base Ball Bear)、ドラムにYUNAを迎えた4人編成で、全国6カ所のライブハウスを巡る。チケットは現在プレイガイド2次先行受付中。

配信シングル「うさぎのひかり」

2025年9月17日(水)配信スタート

Pre-add, pre-save : https://jvcmusic.lnk.to/Usagi_no_hikari 作詞作曲：吉澤嘉代子

編曲：ROTH BART BARON ・夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（NHK）主題歌

■夜ドラ『いつか、無重力の宙（そら）で』（NHK）HP

https://www.nhk.jp/p/itsusora/ts/ERNKW5X93Y/

吉澤嘉代子＜歌う星ツアー＞

▪️2025年10月28日(火) 愛知公演

会場:名古屋クラブクアトロ

時間:開場18:00 / 開演19:00 ▪️2025年10月29日(水) 大阪公演

会場:心斎橋BIGCAT

時間:開場18:00 / 開演19:00 ▪️2025年10月31日(金) 福岡公演

会場:BEAT STATION

時間:開場18:15 / 開演19:00 ▪️2025年11月2日(日) 広島公演

会場:VANQUISH

時間:開場15:45 / 開演16:30 ▪️2025年11月6日(木) 宮城公演

会場:仙台darwin

時間:開場18:15 / 開演19:00 ▪️2025年11月20日(木)・21日(金) 東京公演

会場:キネマ倶楽部

時間:開場18:00 / 開演19:00 チケット料金：オールスタンディング7,700円（税込） [バンドメンバー]

弓木英梨乃(Guitar)

関根史織(Bass)

YUNA（Drums） [プレイガイド２次先行受付中]

受付期間：〜 9/15(月・祝) 23:59

◼︎イープラス：https://eplus.jp/yoshizawakayoko/

◼︎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yoshizawakayoko/

◼︎ローソンチケット：https://l-tike.com/yoshizawakayoko

