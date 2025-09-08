GLAYが2026年1月に神奈川県・Kアリーナ横浜にてワンマンライブ＜LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE＞を開催することが決定した。

本ライブは今年創業50周年を迎えた株式会社ローソンによる施策のひとつ『LAWSON 50th Anniversary Special LIVE』のシリーズで行われるもの。同シリーズでは5つのライブ・コンサートを2026年1月以降順次開催予定だ。

シリーズ第4弾として、これまで長きにわたりローソンにてコラボ店やキャンペーンなどの取り組みを実施している「GLAY」のワンマンライブ開催がこのたび決定した。チケット詳細に関しては特設ページにてご確認を。

＜LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE＞