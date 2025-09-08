GLAY、26年1月に＜LAWSON 50th Anniversary Special LIVE＞第4弾でワンマン開催
GLAYが2026年1月に神奈川県・Kアリーナ横浜にてワンマンライブ＜LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE＞を開催することが決定した。
本ライブは今年創業50周年を迎えた株式会社ローソンによる施策のひとつ『LAWSON 50th Anniversary Special LIVE』のシリーズで行われるもの。同シリーズでは5つのライブ・コンサートを2026年1月以降順次開催予定だ。
シリーズ第4弾として、これまで長きにわたりローソンにてコラボ店やキャンペーンなどの取り組みを実施している「GLAY」のワンマンライブ開催がこのたび決定した。チケット詳細に関しては特設ページにてご確認を。
＜LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE＞
2026年1月27日(火)Kアリーナ横浜
17:30 開場 / 19:00 開演
〈チケット料金〉
50周年スペシャルシート：16,000円（税込） ※オリジナルグッズ付き
指定席：12,000円(税込)
主催：株式会社ローソン
特別協力：有限会社ラバーソウル
制作：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
協賛：KDDI株式会社
後援：ローソン創業50周年「マチのハッピー大作戦」プロジェクト
公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE（https://diskgarage.com/）
チケットの詳細はこちら
https://l-tike.com/lawson50thglay/