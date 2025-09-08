中村仁美46歳、息子たちのお弁当が「素敵」 それぞれ違うメニュー 弁当箱は曲げわっぱ
お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、8日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。
【写真】中村仁美46歳、息子たちのお弁当がそれぞれ違うメニュー 過去のお弁当も（11枚）
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「今週はお弁当2つからSTART」と、長男と次男に作ったお弁当を公開。
内容を「・手羽の唐揚げ ・コチュジャン味玉 ・ニンジンと白滝の炒め ・胡瓜の浅漬 ・義母に大量にもらったシャインマスカット」と説明。白米は兄弟でバリエーションをつけ、「次男くんには 相変わらずのソーセージ巻を」と明かした。お弁当箱は両方とも曲げわっぱとなっている。
ファンらかは「すごい、バランスの取れたお弁当で素敵です」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。
引用：「中村仁美」インスタグラム（@nakamura_hitomi_official）
