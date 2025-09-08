中村仁美のインスタグラムアイコン

　お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、8日までに自身のインスタグラムを更新。息子たちに作ったお弁当を披露した。

　中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。料理投稿の数々が話題を呼んでおり、今回は「今週はお弁当2つからSTART」と、長男と次男に作ったお弁当を公開。

　内容を「・手羽の唐揚げ　・コチュジャン味玉　・ニンジンと白滝の炒め　・胡瓜の浅漬　・義母に大量にもらったシャインマスカット」と説明。白米は兄弟でバリエーションをつけ、「次男くんには　相変わらずのソーセージ巻を」と明かした。お弁当箱は両方とも曲げわっぱとなっている。

　ファンらかは「すごい、バランスの取れたお弁当で素敵です」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。

