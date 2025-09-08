Chara

　シンガーソングライター・Charaが8日までに、自身のインスタグラムを更新。元夫で俳優の浅野忠信との息子、佐藤緋美との2ショットを披露した。

　Charaは1995に俳優・浅野忠信と結婚し、2009年に離婚。娘のSUMIRE、息子の緋美はモデルや俳優として現在活躍している。

　今回の投稿では「Chara With HIMI で初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました」と、緋美とのショットを投稿。続けて「この2人組なんていうか、まぁ　家族なんですがー　表立って2人では活動してないので　リーダーは緋美さんかな　チャラ母ちゃんは普段やらないバランスで　面白さと神秘的な物も感じて　またやりましょう！と思いました。来てくれた皆様ありがとね」とつづっている。

　ファンからは「素敵すぎ」「口元そっくり」「兄妹みたい」などの声が集まった。

