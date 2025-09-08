Chara、俳優の息子と眩しい笑顔「素敵すぎ」「口元そっくり」「兄妹みたい」 美人娘も話題
シンガーソングライター・Charaが8日までに、自身のインスタグラムを更新。元夫で俳優の浅野忠信との息子、佐藤緋美との2ショットを披露した。
【写真】Chara、俳優の息子と眩しい笑顔「兄妹みたい」「口元そっくり」 美人娘も（5枚）
Charaは1995に俳優・浅野忠信と結婚し、2009年に離婚。娘のSUMIRE、息子の緋美はモデルや俳優として現在活躍している。
今回の投稿では「Chara With HIMI で初ステージは『京都未来創造フェスティバル』に参加しました」と、緋美とのショットを投稿。続けて「この2人組なんていうか、まぁ 家族なんですがー 表立って2人では活動してないので リーダーは緋美さんかな チャラ母ちゃんは普段やらないバランスで 面白さと神秘的な物も感じて またやりましょう！と思いました。来てくれた皆様ありがとね」とつづっている。
ファンからは「素敵すぎ」「口元そっくり」「兄妹みたい」などの声が集まった。
引用：「Chara」インスタグラム（＠chara_official_）、「SUMIRE」インスタグラム（＠sumiresmile074）
