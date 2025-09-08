»³ËÜºÌ¡¢¸ª½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¡¡ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡NMB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î»³ËÜºÌ¤¬6Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜºÌ¡¢ÈþµÓ¤â±Ç¤¨¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡»³ËÜ¤¬¡ÖÌëÉ÷¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤á¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÌë¤Î³¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ü¥ì¥í¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Èà½÷¤¬Ìë¤Î³¹¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£»³ËÜºÌ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤µ¤ä¤«¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2010Ç¯È¯Â¤ÎNMB48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢8Ç¯´Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£2018Ç¯11·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£°Ê¹ß¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³èÌö¡£º£Ç¯5·î¤È6·î¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¹½£¡¢¾å³¤¡¢ÂæËÌ¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ËÜºÌ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sayaka__714¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜºÌ¡¢ÈþµÓ¤â±Ç¤¨¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡»³ËÜ¤¬¡ÖÌëÉ÷¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê½©¤á¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÌë¤Î³¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ü¥ì¥í¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Èà½÷¤¬Ìë¤Î³¹¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£»³ËÜºÌ¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤µ¤ä¤«¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2010Ç¯È¯Â¤ÎNMB48¤Ë1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢8Ç¯´Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡£2018Ç¯11·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£°Ê¹ß¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È³èÌö¡£º£Ç¯5·î¤È6·î¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¹½£¡¢¾å³¤¡¢ÂæËÌ¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ËÜºÌ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sayaka__714¡Ë