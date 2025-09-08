キンタロー。、Netflix10周年で渾身のモノマネ披露「なんか似ててすごい」
タレントのキンタロー。が7日にインスタグラムを更新。Netflix配信の人気ドラマのモノマネを披露すると、ファンから「なんか似ててすごい」「ちょっと似てるから腹立つ」といった声が寄せられた。
【別カット】ドラムセットを前に真剣な表情のキンタロー。（ほか3枚）
キンタロー。が「Netflixさん10周年おめでとう御座います」と投稿したのは、Netflix10周年記念イベントのレセプションパーティーで撮影された複数のオフショット。複数公開されている写真にはNetflix配信のドラマ『グラスハート』に出演する宮崎優のモノマネをするキンタロー。を筆頭に、佐藤健のモノマネをしているねんねん、菅田将暉のモノマネをする阿部拓弥の姿が収められている。
投稿の中でキンタロー。は「10周年を祝しましてあの！グラスハートのTENBLANKならぬ貴方の心を10枚の毛布で温めますTENBLANKET結成しました」とコメントしている。
キンタロー。が披露した新たなモノマネにファンからは「なんか似ててすごい」「皆ちょっと似てるから腹立つ」「貧相なグラスハート」などの反響が集まっている。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）
