イケメンTBSアナ・齋藤慎太郎、彫刻のような肉体に反響「今日も仕上がってます」「ナイスバルク」
TBSアナウンサーの齋藤慎太郎が7日までにインスタグラムを更新。上半身の見事な筋肉を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】齋藤慎太郎、発達した筋肉を誇示する全身ショット（ほか3枚）
齋藤が「#しっかりとパンプアップ済みです」と投稿したのは6日放送の『ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』（TBS系）のオフショット。複数公開されている写真には、カメラに向かって上半身の筋肉を誇示する齋藤の姿が収められている。
彼の彫刻のような肉体にファンからは「新さま今日も仕上がってます」「仕上がっているよ！ナイスバルク」「素晴らしい筋肉ですね」などの声が集まっている。
■齋藤慎太郎（さいとう しんたろう）
1997年4月20日生まれ。神奈川県横須賀市出身。立教大学 コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科卒業。担当番組は、『KICK OFF!J』など。趣味は筋トレ（週3日／バランスの良い筋肥大を目指している）で、筋肉美が度々話題となっている。
引用：「齋藤慎太郎」インスタグラム（＠shintarosaito_）
【別カット】齋藤慎太郎、発達した筋肉を誇示する全身ショット（ほか3枚）
齋藤が「#しっかりとパンプアップ済みです」と投稿したのは6日放送の『ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』（TBS系）のオフショット。複数公開されている写真には、カメラに向かって上半身の筋肉を誇示する齋藤の姿が収められている。
■齋藤慎太郎（さいとう しんたろう）
1997年4月20日生まれ。神奈川県横須賀市出身。立教大学 コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科卒業。担当番組は、『KICK OFF!J』など。趣味は筋トレ（週3日／バランスの良い筋肥大を目指している）で、筋肉美が度々話題となっている。
引用：「齋藤慎太郎」インスタグラム（＠shintarosaito_）