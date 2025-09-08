吉谷彩子、黒髪ボブヘアからパーマで激変に反響「無茶苦茶可愛い」
女優の吉谷彩子が7日にインスタグラムを更新し、出演ドラマ『能面検事』（テレビ東京系）のスタッフとプレゼントをもらったことを報告。ファンの注目は、吉谷のかわいらしいニューヘアに集まっている。
【写真】パーマ一つでこんなに変わる!? 吉谷彩子のニュースタイル
『能面検事』は、大阪地検きってのエース検察官である不破俊太郎（上川隆也）が、検察の上層部や警察組織に対して一切の忖度なく、とにかく冷静沈着に、ただ淡々と職務を全うする姿を描く骨太で痛快なリーガルミステリーだ。吉田には、不破のもとで働く新人事務官・惣領美晴を演じた。
この日、吉谷は「先日、能面検事で仲良くなった衣装さんとランチ行ったら、私の大好きなコジコジをプレゼントしてくれました 」と、笑顔でもらったコジコジグッズを掲げたり、カフェにあったちいかわの絵本を広げたりする自身のショットを公開。一方、コメント欄で注目されていたのは、「現在髪の毛くるくる吉谷です」と報告しており、突然のスタイルチェンジをした彼女の髪型だ。
1つ前の投稿、そして『能面検事』でもショートのキリッとしたボブヘアだった吉谷だが、パーマがかかったことで印象がガラリと変わっている。コメント欄には「くるくるもとてもお似合いです」「めちゃくちゃかわいいですネ」「無茶苦茶可愛い」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「吉谷彩子」インスタグラム（@ayako_yoshitani）
【写真】パーマ一つでこんなに変わる!? 吉谷彩子のニュースタイル
『能面検事』は、大阪地検きってのエース検察官である不破俊太郎（上川隆也）が、検察の上層部や警察組織に対して一切の忖度なく、とにかく冷静沈着に、ただ淡々と職務を全うする姿を描く骨太で痛快なリーガルミステリーだ。吉田には、不破のもとで働く新人事務官・惣領美晴を演じた。
1つ前の投稿、そして『能面検事』でもショートのキリッとしたボブヘアだった吉谷だが、パーマがかかったことで印象がガラリと変わっている。コメント欄には「くるくるもとてもお似合いです」「めちゃくちゃかわいいですネ」「無茶苦茶可愛い」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「吉谷彩子」インスタグラム（@ayako_yoshitani）