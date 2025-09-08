ビューズカンパニーは、2025年上半期の決算を発表しました。

ビューズカンパニー

ビューズカンパニーは、2025年上半期の決算を発表。

■上半期実績

売上高 ：約9億7,668万円(92億4,000万ウォン)

営業利益：約1億3,427万円(12億7,000万ウォン)

前年同期比で40％以上の増収となり、2024年の通期売上(約14億3,738万円／136億ウォン)の68％を上半期で達成しました。

下半期にはコンテンツコマースとグローバル流通体制を本格稼働させ、通期売上200億ウォン(約21億1,418万円)超えを目指します。

同社は従来のマーケティング代行型から脱却し、クリエーターの知的財産(IP)を活用したコンテンツ制作・コマース連携・海外流通を一体化した「ハイブリッド型ビジネスモデル」を構築。

企画から制作・実行・売上転換までを自社完結できる体制を備え、外部委託型エージェンシーとの差別化を図っています。

■部門別実績

マーケティング本部：約6億3,104万円(59億7,000万ウォン／売上構成比64％)

コンテンツ本部 ：約3億4,564万円(32億7,000万ウォン／同34％)

特にコンテンツ本部は前年同期比123％成長を遂げ、共同購入・商品推薦・レビューなどを通じて、コンテンツ視聴から購買へと直結する「販売転換モデル」を確立しました。

一部クリエーターは単一IPで数千万円規模の売上を記録しています。

下半期以降は、日本・米国などの高所得市場を重点ターゲットとし、コンテンツの現地化や海外クリエーターとの協業・国別パートナーシップ・ライセンシングを組み合わせた販売戦略を推進。

さらに、東南アジア拠点を活用したグローバル運営チームも始動しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年上半期売上高 約9.8億円を達成！ビューズカンパニー appeared first on Dtimes.