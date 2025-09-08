A¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿§µ¤Êü¤Ä¡¡3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¤¬¡¢10ÆüÈ¯Çä¤Î¥á¥ó¥º¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£»ï¡ØFINEBOYS+plus BEAUTY¡Ùvol.12 É½»æ¡ÊÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤é¤á¤¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤È¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÅº¤¨¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£ÃÎÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿§µ¤¤òÊü¤ÄÉ½¾ð¤Ç¡¢Èà¤Î»ý¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤È¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÊÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç¤¨¡©´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿A¤§¡ªgroup
¡¡ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¥Ã¥·¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡¦ÈäÏª¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä¤È¤¤á¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£
¡¡ÈþÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¼«¸ÊËþ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅù¿ÈÂç¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤·¡¢Æüº¢¤«¤é¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ê¡¢»é¼Á¤ò¹µ¤¨¤ë¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤à¤¯¤ß¤¬Í£°ì¤ÎÇº¤ß¤Ç¡¢·î¤Ë1¡Á2²ó¥µ¥¦¥Ê¤ËÄÌ¤¤¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¥¢¥Ù¥ó¥Ì¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¤ÆÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âº£½©¤Ë¹µ¤¨¤ë¼ç±éÉñÂæ¡Ø½½ÆóÌë¡Ù¤ä¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡¢2026Ç¯¿·½Õ¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó Âè2ÃÆ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬ÆÃ½¸¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ä¤â´Ú¹ñ¤«¤é¡×¤ÈÂê¤·¡¢K-BEAUTY¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÁí¤Þ¤È¤á¤·¡£JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Î»äÊª°¦ÍÑ¡É´Ú¥³¥¹¡È¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢TEMPEST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¡¢ONE PACT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëºÇ¿·¤Î´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
