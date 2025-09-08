阪神タイガースの史上最速のリーグ優勝から一夜明け、各地で優勝記念セールがスタートした。阪急阪神ホテルズでは、早速きょうから１０日（水）までの三日間、関西圏・首都圏の直営７ホテル（ホテル阪神大阪・ホテル阪急インターナショナル・ホテル阪急レスパイア大阪・千里阪急ホテル・宝塚ホテル・京都新阪急ホテル・第一ホテル東京）のレストラン２６店舗でドリンクを何杯でも半額で提供。ホテル阪神大阪の中国料理「香虎」の「香虎コース」（一般料金１２０００円）と日本料理・天ぷら「花座」の「葵会席」（一般料金１１０００円）も半額で楽しむことができる。

本企画担当で、阪急阪神ホテルズ営業企画部の眞田氏は「ファンの皆様とリーグ優勝の喜びを分かちあい、より祝賀ムードを高めたいとの思いから、２０２３年実施時より開催ホテルを増やし、本キャンペーンを企画しました。皆様と心を一つにして、２年前同様、日本一を目指すことができればと思います」とコメント。熱い思いで優勝の熱気を後押しする。

また、佐藤輝明選手が契約アスリートとなっている「ファイテン」では、「２０２５リーグ優勝記念モデルＴシャツ」を、ファイテン公式通販サイトにて予約販売する。２０２５年優勝ロゴとファイテンの契約アスリートである佐藤輝明選手を前面にプリントした特別デザイン仕様。数量限定販売のためなくなり次第、終了する。