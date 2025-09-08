シンガー・ソングライターの藤井風（28）が7日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。韓国の有名音楽プロデューサーについて語った。

今月5日に、3枚目となるスタジオアルバム「Prema」をリリースした藤井。全曲英語詞となった理由について、藤井は「英語の曲に凄くインスパイアされたり楽しませてもらったので、自分の一部にもなっている」と語り、それまでにも自身の中にあったアイデアを「まだ形にできていなかったという思いに気づかされて」と話した。

また今回は、韓国の女性5人組「NewJeans」の楽曲で知られる韓国の音楽プロデューサー、250（イオゴン）が全曲プロデュース。そのきっかけは「ロサンゼルスに山火事が起きたことが一つの大きな原因になっていて、スケジュール的なこともありまして」と告白。「もうちょっと、身の回りのところで一緒にできる人を探そうという流れになりまして」と明かした。

そして「そういう気持ちは薄々あったのですが、アジアの強さだったり、アジアの持つパワーを込めたいみたいな思いもあった」と藤井。「その中でもNewJeansは音楽的にも凄い好きな作品をたくさん出されてるグループ。僕が好きな曲は、全部この人が関わってたみたいな感じの250さんに、お声を掛けてみるっていう運びとなりました」と解説した。