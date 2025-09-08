「うお座（魚座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
客観性をプラス。
満月とは、太陽と月が180度の対極にある状態を指します。
太陽の光がピッタリと月に反射するから、まんまるのお月様になるというわけ。つまり、自分以外の要素が加わることで、完璧になるということ。今週のうお座さんは、自信と意欲に満ち、堂々と過ごせるでしょう。こうしたい、こうすべきと道もクリアに見えてきます。
だからこそ、身近な人の意見も聞いてみて。独断で進めずに、自分にはない考え、視点もミックスしていくのです。すると、正解に近づけるでしょう。相談と確認がツキを高めます。
愛は、芸術の秋へ。創作活動にも実りが。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）うお座の満月。
