モスバーガーを展開するモスフードサービスは、「モスバーガー＆カフェ」全76店舗で9月10日から、新定番商品「スウィートセパレートミルクティー」を発売する。同時に、秋の味覚を味わえる「デザートシェイク さつまいも〜北海道産 紅はるか〜」「さつまいもラテ〜北海道産 紅はるか〜」を期間限定で販売する。

同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆カフェ」の展開を積極的に行っている。「モスバーガー＆カフェ」では、通常のモスバーガー店舗でも販売している商品のほか、限定のスイーツやドリンクなど、オリジナルメニューも併せて販売している。

「スウィートセパレートミルクティー」は、モスバーガーの紅茶の茶葉（キャンディ）をじっくり煮出した、香り豊かなティーシロップが主役のミルクティー。ティーシロップとミルクの美しい2層が織りなすグラデーションも楽しめる。レモンピールをトッピングし、マイルドながらもすっきりとした後味に仕上げた。なお、ドリンクセットとしては選ぶことはできない。



「デザートシェイク さつまいも〜北海道産 紅はるか〜」

「デザートシェイク さつまいも〜北海道産 紅はるか〜」は、秋の味覚を贅沢に楽しめる、パフェのようなプレミアムなデザートシェイク。北海道産紅はるかのソースとバニラシェイクを合わせ、ホイップクリームとさつまいもチップをトッピングした。さつまいもの豊かな風味が口いっぱいに広がり、見た目も華やかなご褒美ドリンクとなっている。なお、北海道産紅はるか入りのソースを使用している。トッピングのさつまいもチップは北海道産紅はるかではない。ドリンクセットとしては選ぶことはできない。



「さつまいもラテ〜北海道産 紅はるか〜」

「さつまいもラテ〜北海道産 紅はるか〜」は、秋の味覚を満喫できるドリンクとして新登場する。ねっとりとした食感が特徴の北海道産紅はるかを使用したソースに、優しい甘さのミルクを合わせた。コンデンスミルクのコクと、ほのかな塩味がさつまいもの甘みを引き立てる、心も体もあたたまる一杯となっている。なお、北海道産紅はるか入りのソースを使用している。トッピングのさつまいもチップは北海道産紅はるかではない。ドリンクセットとしては選ぶことはできない。

［小売価格］

スウィートセパレートミルクティー（Mサイズのみ）：520円

デザートシェイク さつまいも〜北海道産 紅はるか〜：480円

さつまいもラテ〜北海道産 紅はるか〜：490円

（すべて税込）

［発売日］9月10日（水）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company