「ハンサムになってきましたね」MIYAVIの妻・melody.、息子とのプライベートを公開！ 「もう少年ですね」
アーティスト・MIYAVIさんの妻で歌手のmelody.さんは9月7日、自身のInstagramを更新。息子と過ごしたプライベートを公開しました。
【動画】MIYAVIの妻・melody.＆息子のプライベートショット
ファンからは「スカイラー君の笑顔可愛い」「とてもステキな笑顔！」「大きくなりましたねぇ」「もう少年ですね」「ますますハンサムになってきましたね」「女性としてママとして憧れ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】MIYAVIの妻・melody.＆息子のプライベートショット
「女性としてママとして憧れ」melody.さんは、1本の動画を投稿。息子と過ごした夏の思い出として、韓国・ソウルで船に乗る様子を公開しました。真剣な表情で海を見つめる息子の横顔や、サンセットをバックにぎゅっと密着してカメラに写る2人などほほ笑ましいシーンが盛りだくさんです。melody.さんも息子も笑みが弾け、とても楽しそうです。
過去にも息子とのプライベートを公開8月21日の投稿でも、息子とのプライベートの様子を動画で公開したmelody.さん。この日は電車に乗り、どこかへ出かけたようです。ファンからは「素敵な家族」「これからの成長が楽しみですね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)