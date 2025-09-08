¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¶ä°É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖGinkyo Collection¡×¤òÈ¯Çä
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯½©¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖGinkyo Collection¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¡ÖGinkyo Collection¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÀº¿À¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¡¢Åìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼ùÌÚ¤Ç¤¢¤ë¶ä°É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ«·Ý¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é¤Ê¤ë¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡£9·î12Æü¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢T¡ÝHOUSE New Balance¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹Run HubÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¶äºÂ¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¤Î¼è¤ê°·¤¤Å¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ginkyo Collection¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹ËÜÈÖ¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¸¥Ã¥×¥¯¥í¥Ã¥×¤È¡¢Æü¾ï¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ù¥¹¥È¤È¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢FuelCell Rebel v5¡¢FuelCell SuperComp Elite v5¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¥·¥å¡¼¥º¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://shop.newbalance.jp