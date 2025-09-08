「みずがめ座（水瓶座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
古き良き時代を取り戻す。
日々、私たちの暮らしは更新されていきます。
新しいルール、システム、情報が押し寄せてくるため、自分に合いそうなものを選び、試していくのです。多くはそのまま、消えていきますが、一部は習慣や選択肢として残り、その分、かつてあったものが消えていきます。
今週は、そんなふうに無意識のうちに上書きしてしまったもの、忘れてしまった何かがふいに浮上するはず。「わあ、懐かしい」をぜひ、試しましょう。服なら着てみる、DVDなら見てみる、本なら読み返す、旧友なら連絡を入れてみる感じです。幸せが増えるはず。
愛はサービス精神旺盛に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
