ロッテは、9月12日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、「生 チョコパイ＜ガトー・オ・ショコラ＞」を発売する。しっとりふんわり食感のチョコケーキでコクのあるチョコクリームをたっぷり350％（同社通常チョコパイ比）でサンドして、パリッとしたチョコレートで包んだ。パッケージは、今年に日本語版出版25周年を迎えた、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボレーション。ふたりが生 チョコパイを持っているイラストなどをあしらったデザインは全4種類。フランスをイメージしたチョコケーキの美味しさをぜひ、楽しんでほしい考え。





商品特長は、フランスの伝統菓子「ガトー・オ・ショコラ」を味わえる「生 チョコパイ」とのこと。チョコパイ史上最高のクリーム量（同社チョコパイクリーム比較）を誇り、チルドデザートならではの贅沢感が楽しめる、ご褒美にピッタリなチョコパイとなっている。今年に日本語版出版25周年を迎えた、フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」とコラボしたパッケージデザインは全4種類。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりになっている。

［小売価格］200円前後（税込）

［発売日］9月12日（金）

