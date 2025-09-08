「やぎ座（山羊座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
あなたらしさをプラス。
細部に美が宿ります。
服の色のトーンを合わせてみたり、小物のディティールに凝ってみたりすると、意外に人の目に留まって、褒められやすいことに気付くでしょう。暑過ぎた夏が終わりつつあり、多くの人がようやく余裕を取り戻し、自分以外のことに目が向くようになっているのです。身だしなみを整え、おしゃれを楽しんで。
また、テーマを持った行動も、面白がられます。「冷やし中華やかき氷の看板がなくなるのはいつか」など、たわいない自由研究の発表が共感を呼ぶでしょう。
オフは、開放感を求めて。
デートは、“日本一”探しが盛り上がりそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）こだわりがカギ。
