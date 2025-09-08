楽天モバイルは8日、「iPhone 16e」が2年間月額1円～で利用できるキャンペーンを開始した。終了日は未定。

期間中、楽天モバイルの料金プラン「Rakuten最強プラン」を契約し、同時に「iPhone 16e」を買い替え超トクプログラム（楽天カードの48回払い）で購入すると、1～24回までの支払総額が24円～で購入できる。

128GBモデルの場合、1～24回目までは月額1円、25～47回目までは月額4365円、48回目は4381円で利用できる。購入プログラムで25カ月目に機種変更し端末を返却すると、25回目以降の残価10万4776円の支払いが不要となる。ほかのキャンペーンと併用できない。

あわせて、256GBや512GBモデルにも利用できるキャンペーンが用意されている。料金プラン契約と同時にiPhone 16eを購入すると、1～24回目までの支払総額が、128GBモデルで2万3520円（月額980円）、256GBモデルで3万312円（月額1263円）、512GBモデルで4万4760円（月額1865円）となる。楽天モバイルを初めて契約するユーザー向けのキャンペーンなどが併用でき、キャンペーンの併用で最大1万6000ポイントが進呈される。