

Westin Christmas 2025 where timeless stories begin クリスマスケーキ コレクション

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、今年のホリデーシーズンに向けて、「Westin Christmas 2025 where timeless stories begin」をテーマに、心躍るクリスマスケーキ・テイクアウトグルメコレクションの予約受付を、10月1日から予約を開始する。

時を超えて受け継がれる味わいに現代の感性を添え、今この瞬間にしか出会えない感動を届けたい、という想いを込め、クリスマスケーキをはじめ、ヨーロッパの伝統を受け継いだ焼き菓子やブレッド、丁寧に焼き上げたローストチキンなど、ホリデーシーズンを豊かに彩るアイテムをバラエティ豊かにとり揃える。

スペシャルケーキコレクションには、クラシカルな面影と新しい感性が交差する2つの新作を用意。シェフのスペシャリテでもあるフレッシュバターの豊かな風味を生かしたバターケーキは、こだわりをまとった新しい一品に昇華させた。また、シンプルなフォルムに仕上げたブッシュドノエルが、聖夜に輝きを添える。

細部にまでこだわりが息づく、ウェスティンホテル東京ならではのクリスマスケーキやブレッド、テイクアウトグルメを通じて、ゲストの心にいつまでも残り続けるクリスマスの物語を彩る。

［クリスマスケーキ コレクション＆クリスマス テイクアウトグルメ 概要］

予約受付：10月1日（水）〜12月10日（水） ※最終日は18:00まで

引渡し期間：12月18日（木）〜25日（木） 11:00〜20:00

引渡し場所：

パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京：12月18日（木）、19日（金）

宴会場「楠」：12月20日（土）〜25日（木）

予約：10月1日（水）10:00スタート

問い合わせ先：ウェスティンホテル東京レストラン予約（03−5423−7865）10:00〜20:00

※特設サイトは9月16日公開予定

※クリスマス限定クッキー缶を除くすべてのアイテムはオンライン予約・事前決済で販売

ウェスティンホテル東京＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview/