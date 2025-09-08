堂安律が所属クラブ事情のため日本代表を離脱…追加招集はなし

日本サッカー協会は8日、日本代表MF堂安律が所属クラブ事情のため離脱することを発表した。なお、堂安に代わる追加招集はない。



堂安は7日に行われたメキシコ代表戦に先発出場し、81分までプレー。右ウイングバックと右シャドー、2つのポジションを務めた。所属するフランクフルトは9月13日（土）日本時間3時30分〜レヴァークーゼンとの一戦を控えており、現地金曜開催のブンデスリーガ第3節に向けて一足先にチームを離脱したと見られる。



日本代表は9月10日（水）日本時間8時37分〜アメリカ代表との対戦を控えており、堂安の離脱により26名で臨むことに。日本対アメリカの一戦はNHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。