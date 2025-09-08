3年ぶり4度目の対戦へ！ 日本代表対アメリカ代表の通算対戦成績は？
9月10日（水）日本時間8時37分〜、日本代表はアメリカ代表と対戦する。会場はアメリカのLower.comフィールド。この一戦はNHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。
アメリカ代表との対戦は今回が4回目。通算対戦成績は2勝0分け1敗となっている。
1993年3月14日：キリンカップサッカー1993
日本 3-1 アメリカ
【メンバー】GK前川和也：DF堀池巧、勝矢寿延、井原正巳、都並敏史：MF森保一、吉田光範、北澤豪、福田正博：FW高木琢也、三浦知良
【得点者】三浦知良×2、オウンゴール
2006年2月10日：国際親善試合
日本 2-3 アメリカ
【メンバー】GK川口能活：DF田中誠、宮本恒靖、中澤佑二：MF遠藤保仁、小笠原満男、三都主アレサンドロ、福西崇史、小野伸二、加地亮：FW久保竜彦
【得点者】巻誠一郎、中澤佑二
2022年9月23日：キリンカップサッカー2022
日本 2-0 アメリカ
【メンバー】GK権田修一：DF冨安健洋、酒井宏樹、中山雄太、吉田麻也：MF遠藤航、久保建英、守田英正、伊東純也、鎌田大地：FW前田大然
【得点者】鎌田大地、三笘薫
