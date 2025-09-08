「頭の形が山内家！」かまいたち山内、家族で“急遽ディズニーシー”へ「オシャレ過ぎでビックリした」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは9月7日、自身のInstagramを更新。息子2人とのプライベートショットを公開しました。
「昼過ぎから行って、ディズニー詳しい嫁のアテンドで移動も船や電車に乗って、めちゃくちゃ効率よくアトラクション乗れました 4キロくらい痩せた気がした」と、かなりハードな行動だったことも吐露しました。
コメントでは、「モデルちっくな御三方」「長男さんの立ち方オシャレです」「みんな決まってますね〜 山内家かっこいい！」「めちゃめちゃ良い写真すぎるやん」「普通に何かの広告モデルかと思ったら、まさかの山内さん？オシャレ過ぎでビックリした〜」「頭の形が山内家！！！」「お兄ちゃん大きなってるー」と、絶賛の声が多数上がっています。
「めちゃめちゃ良い写真すぎるやん」「先日、休みできたので急遽ディズニーシーに行った」と報告し、写真を2枚載せている山内さん。1枚目は息子2人と横一列に並んだ親子ショットで、3人の身長差がほほ笑ましいです。続けて「急遽行けるのが東京住みの特権ですなぁ 急遽ミラコスタも泊まろうとしたけど、満室でした」と、急に東京ディズニーシーには行けたもののホテルは取れなかったことを明かしています。
「素敵な夏休みですね」8月30日には息子と船の上でバーベキューを楽しむ姿を披露していた山内さん。ファンからは「ホンマに 素敵なパパ 勝ち組BBQ 良いなぁ」「素敵な夏休みですね」といった声が寄せられているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)