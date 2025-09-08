「いて座（射手座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
QOLを高めて。
当面の生き方、働き方が確定しそう。
それに合わせて快適に過ごせるように、ライフスタイルをカスタマイズしていきましょう。根が面倒くさがりなので、届け出が手間だからとか、どうせいつかまた条件が変わるからこのままでいいと突き進んでしまいやすいのです。
でも、ここで拠点を移す、必要な道具をそろえる、登録を済ますなどしておくと、年末に向けて負担やストレスが激減することに。
あなたは、やる時はやれる人です。今週は、動きましょう。動かしましょう。気分転換によいのは、一人旅。
愛は、放任主義。それが互いにラクみたい。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）変化と応用。
