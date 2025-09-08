auじぶん銀行は、阪神タイガースのリーグ優勝を記念して、「阪神タイガース リーグ優勝キャンペーン2025」を開始した。期間は10月17日まで。

キャンペーン期間中は「1カ月もの円定期預金金利」を大幅に引き上げ、通常年0.30％のところ、阪神タイガースの球団創設90周年にちなんだ年9.0％の特別金利で提供する。

円定期預金作成時の画面の下部に表示される「利用可能なキャンペーン・プログラム」にて「阪神タイガース リーグ優勝キャンペーン2025」を選択することで特別金利を適用できる。

特別金利は、預入れ元本合計10万円までが対象で、当初預入期間の1カ月間のみ適用される。

今回の特別金利年9.0％は、9月4日時点の他行金利と比較しても最高水準であり、同社がこれまでに提供した円定期預金金利の中でも過去最高の年率だという。

阪神電鉄の交通広告が優勝記念デザインに

4月から阪神電気鉄道本線の甲子園駅に掲出している交通広告について、一部が優勝記念デザインに差し替え予定。本日9月8日以降順次差し替えられ、10月中旬まで掲出される。

リニューアル後のデザイン