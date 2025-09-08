『日本代表戦で素晴らしいプレーができれば自信回復になるが…』韓国に負けたアメリカ、レジェンドOBが現状を危惧

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表は、今月にメキシコ、アメリカとの親善試合を行う。

日本は7日のメキシコ戦を0-0で引き分けた一方、アメリカは同日の韓国戦に0-2で敗れた。

アメリカはボール保持率（53％対46％）もシュート数（17本対5本）でも韓国を上回ったものの敗戦。

そうしたなか、アメリカ代表のレジェンドOBであるランドン・ドノヴァンは、『Unfiltered Soccer』でこう指摘していたそう。

「間違いなく失望しているが、驚きはない。ざっくり言えば、最近11試合で6敗しており、5勝のうちひとつはコスタリカにPKで勝ったにすぎない。だからよくないし、楽観視できない。

いくつかのとても興味深い決定、ラインアップの決断もあったが…だが、残念ながら全体的には来夏（W杯本大会）に向けていい予感は抱けない。

まだ挽回する機会はある。日本戦で素晴らしいパフォーマンスを見せられれば、自信を取り戻すことができるかもしれないが、今日はよくなかった」

ドノヴァンはアメリカ代表で歴代2位となる157試合に出場し、歴代1位タイとなる通算57得点を記録した元スター選手だが、代表の現状を危惧しているようだ。

日本とアメリカは現地9日に対戦する。