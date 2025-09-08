日本代表と引き分けたメキシコFWイルビン・ロサーノ「非常に優れたチーム、非常に質の高い選手が揃っている」

世界最速で2026年W杯予選を突破した日本代表。

現地6日にW杯共催国であるメキシコとの親善試合を戦い、0-0で引き分けた。

日本はいい守備からチャンスを作ったものの、最後までゴールネットを揺らせず。

一方、元日本代表監督のハビエル・アギーレが率いるメキシコは、守備で奮闘したものの、攻撃で課題を残したと指摘されている。

その中で評価されたのが、1年ぶりに代表に復帰したイルビン・ロサーノ。30歳になったスター選手は、日本戦に後半途中から出場すると存在感を見せた。

『Fox』によれば、そのロサーノは試合後にこう話していたそう。

「実際、彼ら（日本）は非常に優れたチーム。非常に質の高い選手が揃っている。僕らが対峙するのは、常にW杯に出場してきたチーム。（韓国戦に向けて）ハビエルは改善点を指摘してくれるだろう。

もちろん、代表チームに戻りたかった。本当に感謝している。チャンスを与えてくれたハビエルに感謝している。

そして、そのチャンスを活かすことができた。ハードワークをして、いいパフォーマンスを発揮し、努力を続けることが大切だ」

日本はW杯出場を続けている優秀なチームと語っていたようで、現地でも「日本の実力を認めていた」と伝えられている。

メキシコは9日に韓国と対戦する。