「ナンバープレートにしたい」と思う京都府の地名ランキング！ 2位「宇治市」、1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい京都府の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「宇治が好きだし京都らしい風情があるから」（40代女性／岐阜県）、「抹茶がとても好きなのでなんだかめちゃくちゃ好感が持てる」（40代男性／神奈川県）、「宇治抹茶を連想して、清楚な感じがするから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
回答者からは「やはり県庁所在地ということもあり、世界的にも知られている地名なので」（50代女性／長崎県）、「日本の伝統文化が残っている街だから」（60代女性／滋賀県）、「京都府であれば、やはり京都市をナンバープレートにしたいと感じる」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい京都府の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宇治市／45票宇治市は京都府南部に位置する、歴史と自然が調和した街です。日本有数の銘茶「宇治茶」の産地として知られ、茶畑が広がるのどかな風景が魅力的。また、「平等院鳳凰堂」や「宇治上神社」といった歴史的建造物が数多く残されており、『源氏物語』の舞台としても有名です。
回答者からは「宇治が好きだし京都らしい風情があるから」（40代女性／岐阜県）、「抹茶がとても好きなのでなんだかめちゃくちゃ好感が持てる」（40代男性／神奈川県）、「宇治抹茶を連想して、清楚な感じがするから」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
1位：京都市／120票京都市は言わずと知れた日本の歴史・文化の中心地。清水寺、金閣寺、銀閣寺、伏見稲荷など、世界的に有名な観光スポットが点在し、国内外から多くの観光客が訪れます。古都の情緒が感じられる町並みや、四季折々の美しさを見せる庭園や神社仏閣も魅力で、住む人にとっても誇らしい存在です。
回答者からは「やはり県庁所在地ということもあり、世界的にも知られている地名なので」（50代女性／長崎県）、「日本の伝統文化が残っている街だから」（60代女性／滋賀県）、「京都府であれば、やはり京都市をナンバープレートにしたいと感じる」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)