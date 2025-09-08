瀬戸朝香、長男＆長女と過ごした夏の思い出“3ショット”披露「パパが撮ってくれたのかな？」「息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくり」 夏休み終え再び留学先へ
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。夏季休暇のため一時帰国していた長男（15）＆長女（11）が留学先のイギリスに再び旅立ったことを伝え、一緒に作った夏の思い出ショットを公開した。
【写真】「パパが撮ってくれたのかな？」長男＆長女との夏の思い出“3ショット”披露の瀬戸朝香
瀬戸は、昨年11月の投稿で長男・長女がそろってイギリス留学中であることを告白。「一年に何回かお休みで帰国するのでその時は目一杯遊んで お休みが終わると再び送り出すって感じかな」と子どもたちとの生活について明かしていた。
7月7日には子どもたちの帰国を伝え、以降の投稿では息子と夜カフェを楽しんだり、沖縄・久米島旅行に出かけたりと、わが子との夏の思い出を写真とともに紹介してきた。
この日の投稿では「子供達が夏休みで帰国したらいーーーっぱい楽しい事をしよ！と、帰国前から色んな計画を立てたまるッと2ヶ月間の夏休み たっぷり一緒に過ごせると思っていたけどあっという間に過ぎちゃった 息子も娘も知らぬ間に心も身体も成長してました」と回顧し、子どもたちと撮影したと思われる3ショットや、4人での“星型ピース”ショットなど、思い出写真の数々をシェア。
「子供たちのいない静かな部屋 心がぽっかり…」と寂しさをにじませながらも、「私の大好きな夏サイコーの夏でした ありがとう我が子達」と楽しかった思い出を抱きしめていた。
コメント欄には「家族って素敵ですねっ〜ほっこりしました〜」「3人姿は、パパが撮ってくれたのかな？良い写真ですね」「素敵なお写真」「素敵な後ろ姿ですね 息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくりです」「素敵な息子ちゃん、娘ちゃんに囲まれて幸せですね」「思い出沢山の夏休みでしたね」「お子さんがいない時は自分磨きやご主人との時間を大切にしてください」など、さまざまな声が寄せられている。
