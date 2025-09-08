首相官邸での記者会見で辞任を表明した石破茂首相（写真：代表撮影/ロイター/アフロ）

石破茂首相が辞任を表明しました。直接の原因は、7月の参議院選挙での敗北。昨年の衆議院選挙、今年の都議会選挙、そして参院選、これらを「3連敗」したというのが、自民党内でおきた「石破おろし」の理由です。選挙に負けて首相が辞めるのはもう見慣れた光景ですが、これは本当に日本にとって良いことなのでしょうか。

（瀬尾傑：スローニュース代表）

選挙責任文化と短命政権の連鎖

ここでいうのは石破さん個人の資質ではありません。日本の政治構造そのものの問題です。

日本の政治には「選挙に負ければ総理が責任をとる」ということがしばしば起きます。しかもその「選挙」は衆院選や参院選だけにとどまらず、補欠選挙や、今回のように地方選挙まで含まれます。

衆議院議員の任期は最長4年、参議院は全議席の半分ずつ3年ごとに選挙が行われています。更に、その間に統一地方選挙が4年ごとにある。毎年のように大きな選挙があり、その責任が政権に負わされています。

そのため、政権はどうしても「短距離走」に追い立てられます。選挙に勝つことが最優先になり、政策の成果を問うより前に「選挙の勝敗」だけで政権の存続が決まる。結果、首相は次の選挙のことを考えざるをえない。数年先、十年先の課題について腰を据えて考える余裕を失ってしまいます。

思い返せば、2006年から2012年までの6年間に、日本は6人の総理大臣を経験しました。安倍晋三（第一次）、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦。わずか1年足らずでバトンを渡す「回転ドア政権」が続いた時期です。そのたびに「責任をとる」という言葉が飛び交いましたが、残されたものは政策の継続性の欠如でした。

地方選が首相退陣に直結する異例の国

歴代政権を振り返れば、2009年の麻生政権、2012年の野田政権のような衆議院選挙の敗北による下野以外にも、「選挙が引き金で辞任」というケースは枚挙にいとまがありません。

・1998年 橋本龍太郎首相：橋本改革に取り組んでいたが、参院選で与党が大敗し、翌日に退陣表明。

・2007年 安倍晋三（第一次）首相：参院選敗北で「ねじれ国会」となり、政権運営が行き詰まり辞任。

・2021年 菅義偉首相：都議選で自公が過半数割れ。コロナ対応への不満が爆発し、総裁選への出馬を断念。

・2025年 石破茂首相：都議選で自民党が過去最少の22議席（追加公認を含む）、参院選でも敗北。9月に辞任を表明。

とくに都議選は「国政の世論の風見鶏」と呼ばれ、1989年、2009年、2017年、2021年、2025年と政権を揺るがし続けてきました。地方選挙が首相退陣にまで直結する国は、世界的に見ても稀有です。

この「短命政治」の最大の弊害は、長期的課題への取り組みが後回しになることです。

長期戦略を阻む短期サイクル

少子高齢化や人口減少、社会保障制度の持続可能性、エネルギー政策の転換、安全保障の枠組み、そして憲法改正。いずれも10年単位で腰を据えて取り組むべき課題です。

しかし総理が1〜2年で交代してしまうと、中長期の戦略は「次の内閣」に先送りされがちになります。

例外的に長期政権となった小泉純一郎政権（2001〜2006年）や第二次安倍政権（2012〜2020年）では、構造改革やアベノミクス、安全保障法制など比較的大きな政策転換が可能になりました。

逆に言えば、長期政権でなければ改革は進まないことを裏付けています。

なぜメルケル政権は長期安定だったのか

日本の特殊性を理解するには、海外との比較が有効です。

［アメリカ］

大統領制の下、大統領は任期中に選挙での責任を問われて辞任することはありません。2010年の中間選挙で、オバマ政権は民主党が下院で63議席を失う大敗を喫しました。しかしオバマ大統領は辞任せず、医療保険改革（オバマケア）を含む中長期政策を推し進めました。政権はねじれ議会に苦しみましたが、大統領が「短命化」することはなかったのです。

［イギリス］

イギリスの首相は与党党首でもあるため、総選挙敗北＝退陣は自然です。しかし地方選や補選の敗北で辞任することはまれです。たとえば2019年の総選挙ではボリス・ジョンソンが大勝しましたが、その後の補選や地方選で与党が敗北しても首相は辞めませんでした。最終的に彼が辞任したのは「パーティーゲート」などスキャンダルによる党内不信任でした。選挙結果そのものではなく、党内の支持がカギを握る仕組みです。

［ドイツ］

ドイツの首相は連邦議会の多数派の信任を受けて選出され、選挙は4年ごと。地方選の敗北が首相退陣に直結することはありません。アンゲラ・メルケル氏は2005年から2021年まで16年間首相を務め、再生可能エネルギー政策（Energiewende）や難民受け入れなど、長期的視点が不可欠な課題に一貫して取り組むことができました。もちろんメルケル政権にも課題はありましたが、「長期にわたる安定」が政策遂行の条件であることを示した好例です。

［フランス］

フランスの大統領制もまた参考になります。大統領は5年任期で、議会選挙に負けても辞任することはなく、いわゆる「コアビタシオン（保革共存）」と呼ばれる体制で政権を運営することになります。たとえば1997年、シラク大統領は議会選で与党が敗北し、社会党のジョスパンが首相となりましたが、大統領は任期を全うしました。ここでも「大統領が選挙で辞める」という発想はありません。

こうしてみると、日本は選挙と政権交代が強く結びつきすぎている例外的な国であることがわかります。

多党連立時代に備えたルールの明確化を

さらに重要なのは、これからの日本政治は「自民一強」ではなく、多党連立の時代に入る可能性が高まっていることです。2025年参院選の結果もその兆しを示しました。

連立時代においてこそ、日本特有の「選挙に負ければ首相が辞める」文化は一層の不安定要因になります。なぜなら、与党が複数党に分かれている場合、どの党がどこまで責任を負うのかが曖昧になるからです。

地方選や補選の敗北を「首相の責任」とするのか、それとも連立の一部政党の責任とするのか。責任の所在をめぐる駆け引きが常態化すれば、今以上に政治は短命化してしまうでしょう。

ヨーロッパでは多党連立が当たり前ですが、ドイツなどでは「連立協定」を結び、政権の任期中に何をやるかを合意文書にして安定性を確保しています。地方選で与党が敗れても、首相の辞任に直結せず、まずは「連立協定を守れるか」が焦点となるのです。

日本がこれから多党連立の時代を迎えるなら、同じように連立運営のルールを制度化することが不可欠です。責任のとり方を明確にし、首相交代を「選挙結果」ではなく「党首選や連立協定の破綻」といった明確な基準に結びつける。

多党連立時代にこそ、「選挙敗北＝即辞任」ではなく、「選挙結果を受けてどんな合意をつくるか」という政治カルチャーにしていく必要があります。

では、日本はどうすればいいのでしょうか。それをきたるべき自民党の総裁選候補に示してほしいです。

総裁選で議論してほしい党改革とは

まず必要なのは党のリーダーシップの改革です。選挙のたびに首相の進退が問われる構造を改める必要があります。

たとえば定期的に実施する総裁選の間、任期中の地方選や補選の結果だけで交代を迫られない仕組みをつくることです。総裁の任期を明確にし、選挙結果ではなく党員や議員全体の信任で続投を判断する。そうすれば「一度の選挙敗北＝即辞任」という短命政治の連鎖を断ち切れます。

総裁を選ぶ側も目先の選挙で勝てるかという人気投票でなく、任期満了の3年後まで任せられる人かという視点で投票することになります。

さらに党員・党友投票の比重を拡大すれば、派閥や一部議員の思惑ではなく、全国の党員の意思で総裁を選ぶことができ、安定したリーダーシップにつながります。これから多党連立の可能性が高まる中、党が「総裁交代のルール」を明確にすることは、責任政党としての最低条件といえるでしょう。

「総裁交代は党首選か連立協定破綻の時」

そのうえで、連立時代を前提にし、自民党が単独過半数を占められない場合を見据え、連立のルールを明文化する必要があります。

選挙で敗北した場合の責任の分担を事前に決めておけば、「総理総裁が一人で責任をとる」構造から抜け出せます。

「総裁交代は党首選か連立協定破綻の時」と明記すれば、地方選や一回の国政選挙での敗北で首相を替える必要はなくなります。

もちろん自民党だけではなく、「野田代表はやめろ」という声が高まっている立憲民主党も責任ある政党を目指すなら同様の改革が必要です。

「参議院の役割見直し」という議論も

もちろん自民党の改革だけで、「首相が選挙のたびに責任をとる」という政治カルチャーは変わりません。

長期的には、参議院の役割見直しも議論すべきでしょう。衆院と参院の「ねじれ」が政策停滞と首相交代の大きな要因になってきました。多党連立時代になれば、さらに複雑化します。

参院を「良識の府」として位置づけ直し、政権を直接的に揺さぶる場ではなく補完する場にする方向が望まれます。任期や選挙制度の調整も議論に値します。

さらにはメディアと有権者の意識改革は欠かせません。選挙に負けるたびに「総理は辞めろ」と騒ぎ立てるのではなく、リーダーがどのような長期的ビジョンを持ち、それを持続できるかを問う視点が必要です。短期的な責任論ばかりを求める報道や世論が、政治を短距離走にしてしまっているのです。

短距離走ではなく、マラソンを走る政治へ

「責任をとる」という日本的美徳は大切です。しかし、それが「短期決戦の政治」を繰り返す理由になってしまうのは不幸です。

政治は本来、マラソンです。短距離走のように走っていては、ゴールに辿り着く前に、国全体がバテてしまいます。長期的課題に腰を据えて取り組むには、走り続けられる体力と、それを支えるルールが不可欠です。

これからの日本政治に求められるのは、選挙のたびに総理を替える「スプリント型」ではなく、長期的なビジョンを持ち続ける「マラソン型」の政治です。石破首相の辞任は、その問いを私たちに突きつけています。

これから行われる自民党総裁選は、単なる「顔のすげ替え」ではなく、こうした制度や政治文化をどう変えるかという骨太の議論の場であってほしい。

次のリーダーに求められるのは、選挙の勝敗に振り回されず、長期的課題に真正面から取り組む覚悟と仕組みづくりです。

筆者：瀬尾 傑