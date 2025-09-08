「さそり座（蠍座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
矢印を内側に向けて。
運気は活性化して、活躍のフィールドが広がっていきます。
大きな仕事を任せられたり、仕事量が単純に増えたりするでしょう。でも、期待に応えようと一生懸命に頑張るのは、間違い。大企業の社長が平社員よりも長く会社にいるでしょうか？ 立場や役割が変わったら、働き方も変えていくのです。うまく時間を作って、クリエイティブに未来の種まきを始めましょう。
プライベートでは、“これから”が気になりそう。未来を考えるためには、まず、あなたらしさを定義しなくては。自分と向き合う時間を確保して。
愛はディープ。大事にされています。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）自分探しと自分育て。
矢印を内側に向けて。
運気は活性化して、活躍のフィールドが広がっていきます。
大きな仕事を任せられたり、仕事量が単純に増えたりするでしょう。でも、期待に応えようと一生懸命に頑張るのは、間違い。大企業の社長が平社員よりも長く会社にいるでしょうか？ 立場や役割が変わったら、働き方も変えていくのです。うまく時間を作って、クリエイティブに未来の種まきを始めましょう。
プライベートでは、“これから”が気になりそう。未来を考えるためには、まず、あなたらしさを定義しなくては。自分と向き合う時間を確保して。
愛はディープ。大事にされています。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)