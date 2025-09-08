【辻希美・長女】希空 「松田聖子さんをイメージしました」 TGC昭和コレクションで披露した特別スタイルに反響 クラシカルな白ドレス姿で魅了
元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。
『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、「昭和コレクション」ステージを歩いたことを報告しました。
【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「松田聖子さんをイメージしました」 TGC昭和コレクションで披露した特別スタイルに反響 クラシカルな白ドレス姿で魅了
希空さんは、白いレースのドレスにピンクのカチューシャ、白いロンググローブというクラシカルな衣装姿の写真を投稿。「TOKYO GENERATIONS COLLECTION ありがとうございました！！」とキャプションを添えています。
昭和コレクションステージでは、「普段とは違う雰囲気でとっても可愛かったです」と感想を述べています。
希空さんは、ストーリーズでも複数の写真を共有し、「リールもあげたよ 今日のヘアメは松田聖子さんをイメージしました」と明かしました。
イベント中は「終始ステージの皆さんのパフォーマンスに圧倒されてました！！！」と他の出演者のパフォーマンスにも感銘を受けた様子で、「2日間本当にありがとうございました」と締めくくっています。
希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月8日・12時10分現在、フォロワーが115.5万人。
YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.6万人に達しています。
【担当：芸能情報ステーション】