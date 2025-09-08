元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、「昭和コレクション」ステージを歩いたことを報告しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「松田聖子さんをイメージしました」 TGC昭和コレクションで披露した特別スタイルに反響 クラシカルな白ドレス姿で魅了





希空さんは、白いレースのドレスにピンクのカチューシャ、白いロンググローブというクラシカルな衣装姿の写真を投稿。「TOKYO GENERATIONS COLLECTION ありがとうございました！！」とキャプションを添えています。







昭和コレクションステージでは、「普段とは違う雰囲気でとっても可愛かったです‪‬」と感想を述べています。







希空さんは、ストーリーズでも複数の写真を共有し、「リールもあげたよ 今日のヘアメは松田聖子さんをイメージしました」と明かしました。







イベント中は「終始ステージの皆さんのパフォーマンスに圧倒されてました！！！」と他の出演者のパフォーマンスにも感銘を受けた様子で、「2日間本当にありがとうございました」と締めくくっています。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月8日・12時10分現在、フォロワーが115.5万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.6万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】