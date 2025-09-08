フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行い、フジテレビ系バラエティー特番「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」を今夏に放送しなかった理由を説明した。

質疑応答で同番組が今夏に放送されなかった理由を聞かれると、赤池洋文編成管理部長は「石橋（貴明）さんがご病気だったことと、もろもろのことが決定できておりませんでしたので、総合的な判断により決めました」と説明した。

今後の放送について、「現状ではその先の編成に関しては回答できませんが、我々としても非常に人気のある企画という認識。何か実現に向けて可能性がないかということは引き続き探っていきたい」と話した。

「細かすぎて…」は2018年までフジテレビで放送されていた「とんねるずのみなさんのおかげでした」内の人気コーナー。「とんねるずのみなさんのおかげでした」終了後は特番として放送している。18年から冬の恒例特番、2023年から夏も開始され、年2回の人気特番となっていた。

石橋は3日に自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。当面の芸能活動休止を発表した。その後、同月9日には、中居正広氏の性暴力に端を発する問題を巡り、石橋の事務所がフジテレビの第三者委員会からヒアリングの打診があったことを明らかにした。