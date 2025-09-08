フジテレビは8日、東京・台場の同局で10月期以降のコンテンツラインナップ発表会を行った。藤井修コンテンツ投資戦略局長は広告出稿が「回復傾向にある」と報告した。

藤井氏は冒頭で「まずは昨年末に発生しました一連の不祥事を受けまして、大変なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

同局は第三者委員会の調査報告書を受け、4月30日に再生・改革に向けた8つの具体策を発表した。「おかげさまで、広告出稿も回復傾向となっておりますが、公共の電波をお借りして事業を行う放送局としての責任の重さを改めて意識した上で、より良いコンテンツを通じて社会に貢献していくことが最重要であると考えております」と述べた。

具体的な数値については「4〜8月で40％、8月単月で50％」回復。「9月以降に関してはまだ集計中ですのでまだお答えできないんですけれども、4月〜8月での社数はおよそ300社」となっている。コンテンツの影響については「現場は前向きに捉えている。広告会社を通じて臨むべき視聴者層を頂いて反映している」と明かした。