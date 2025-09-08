Wonderful Worksは、フィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」のデコマスを公開した。

本商品は、「アズールレーン」×「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～」のコラボレーションにおける「ライザリン・シュタウト（ライザ）」の着せ替え「夜更かしアルケミスト」姿をフィギュア化したもの。

9月6・7日に開催されたイベント「アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」にてデコマス。布団で横になったライザのがこちらを誘うような姿を確認できる。

