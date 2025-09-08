「ライザ」×「アズレン」フィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」デコマス公開！お布団に誘う夜更かしライザ
【ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.】 発売日・価格：未定
(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Wonderful Worksは、フィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」のデコマスを公開した。
本商品は、「アズールレーン」×「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～」のコラボレーションにおける「ライザリン・シュタウト（ライザ）」の着せ替え「夜更かしアルケミスト」姿をフィギュア化したもの。
9月6・7日に開催されたイベント「アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」にてデコマス。布団で横になったライザのがこちらを誘うような姿を確認できる。
🌊⚓️デコマス展示中⚓️🌊- Wonderful Works (@Wonderful_Works) September 6, 2025
『#アズールレーン』×『#ライザのアトリエ２』コラボ
「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」
本日から開催のアズールレーン8周年イベントにて
デコマスサンプルを初公開しております🌌
ぜひ直接ご確認頂けましたら幸いでございます👀✨️
イベント詳細⏬️… pic.twitter.com/E5oSrRlsqL
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd.
(C) 2017 Yostar, Inc.