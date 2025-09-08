ÆüËÜÂåÉ½¤òÁªÂò¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¡´Ú¹ñ²Î¼ê¡¢¥Ï¥í¥×¥í½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿ÍºÊ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡ÃË¤ò±þ±ç
¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤Ï9·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã«ÂçÃÏ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«ÂçÃÏ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë½êÂ°FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥è¥±¥ì¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ù¥¤¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£
ÆüËÜU-17ÂåÉ½¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃ«ÂçÃÏ¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025¥ê¥â¡¼¥¸¥å¹ñºÝÂç²ñ¡×¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤ÎÂè2Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-1¤Î´°¾¡¤òÆ³¤¤¤¿¡£
2024Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿U-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇÂî±Û¤·¤¿¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤¿Ã«ÂçÃÏ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¹¥Ä´¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±À¤ÂåºÇ¹â¤ÎÀøºßÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã«ÂçÃÏ¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬2006Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎºÊ¡¦Ã«¥ë¥ß¥³¡Ê·ÝÌ¾¤Ï»°²ÂÀé²Æ¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼¡ÃË¤À¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏFC¥½¥¦¥ë»±²¼¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡¢¥ª¥µ¥óÃæ³Ø¹»¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÆüËÜ¤ØÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÁªÂò¤·¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¥æ¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë