【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

エムエスアイコンピュータージャパンは、9月25日から9月28日の4日間に渡り開催される世界最大級のゲーム展示会「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）へブース出展する。

「TGS2025」のMSIブースでは、最新のMSIゲーミングデスクトップPC、ゲーミングノートPC、ゲーミングモニター、PCパーツやゲーミングデバイスを常時展示。最新のMSI製品を実際に触って体験することができる。

さらに、9月27日、9月28日の一般公開日では、来場者も楽しめる催しとして、インフルエンサーと来場者参加型のゲームプレイイベントや、プロオーバークロッカーによる液体窒素を用いたエクストリームオーバークロックチャレンジなど盛り沢山のステージイベントが予定されている。

「東京ゲームショウ2025」MSI出展情報

出展名：MSI

出展場所名：一般展示

ブース番号：ホール5 05-N06

□TGS 2025 MSI特設ページ

来場者参加型！Steam版「モンスターハンターワイルズ」闘技大会：リオレイア タイムアタック

【MSIブース 一般公開日実施ステージイベント】

4名の参加者がそれぞれ「大集会所」の「闘技大会カウンター」から「闘技大会：リオレイア」をソロでのタイムアタックに挑戦。定められた装備で、クエストのクリアタイムが一番早かった参加者はMSIノベルティセットをもらえるチャンスがある。それ以外の参加者には参加賞が用意されている。

来場者参加型！Steam版「ストリートファイター6」勝ち残りバトル

「ストリートファイター6」で3ラウンド試合を行ない、先に3勝した参加者が勝利となる。勝利した人はそのまま残り、負けた人は新たな参加者と交代する。3人連続で勝ち抜けできれば、MSIノベルティセットがもらえる。負けた人にも参加賞が用意されてれいる。3人連続で勝ち抜けできた参加者は、さらにゲスト兼MCを務める芦澤佳純さんと対戦できる。

来場者参加型「APEX Legends」

ゲストのRagisさん・もこずさんと参加者の計3人で「APEX Legends」をプレイ。参加者にはノベルティセットが配布される。

プロオーバークロッカーによる液体窒素を使用したエクストリームオーバークロックチャレンジ

PCの速さを競う競技“オーバークロック”の世界大会に日本代表として7回の出場経験を持つレジェンドオーバークロッカーかつMSIのスペシャルアドバイザーである清水貴裕さんによる液体窒素を使ったオーバークロック実演が実施される。

MSIオリジナルノベルティをゲットできるじゃんけん大会

来場者とゲストがじゃんけんで対戦。見事勝利した人にはMSIオリジナルノベルティをプレゼント。

MSIブース 出演者情報

【一般公開日（9月27日～9月28日）に実施するステージイベントの出演者、MC】

・UNLIMIT所属：田森就太さん

・声優/役者/イベントキャスター：伊石真由さん

・MSIモニターアンバサダー：石塚朱莉さん

・MSIスペシャルアドバイザー/プロオーバークロッカー：清水貴裕さん

・ゲーミングタレント：芦澤佳純さん

・MSIモニターアンバサダー：Ragisさん

・ストリーマー：もこずさん

Copyright (C) 2025 Micro-Star INT'L CO., LTD. All rights reserved.