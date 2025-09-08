RIIZE、過酷なミッション挑戦「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」日韓同時配信決定
【モデルプレス＝2025/09/08】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino（R）」の「Leminoプレミアム」において、9月26日21時より、「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」が日韓同時・日本独占配信される。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」は、デビュー3年目を迎えたRIIZEの新たな魅力と素顔が満載のリアルバラエティ。伝統と現代が息づく華やかな都市・上海を舞台に、天下一の座をめぐり【BOSS派】と【召使派】が激突？より壮大で過酷なミッションと彼らの勝負魂を揺さぶる予測不能な投票対決。予測不可能な対決で勝利したチームは【BOSS派】、敗れたチームが【召使派】になり、その瞬間に彼らの旅の運命が決定する。目指すはただ1つ、BIG BOSSの座を勝ち取ること。
裏切りも辞さない予測不可能な【投票戦争】。連合と裏切りが交錯する中で、BIG BOSSの座を手にするのは誰なのか。（modelpress編集部）
・タイトル：「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」
・配信日時：9月26日（金）より毎週金曜日 21：00〜最新話更新予定
・話数：全6話
・出演： RIIZE（ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントン）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
◆「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」配信決定
「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」は、デビュー3年目を迎えたRIIZEの新たな魅力と素顔が満載のリアルバラエティ。伝統と現代が息づく華やかな都市・上海を舞台に、天下一の座をめぐり【BOSS派】と【召使派】が激突？より壮大で過酷なミッションと彼らの勝負魂を揺さぶる予測不能な投票対決。予測不可能な対決で勝利したチームは【BOSS派】、敗れたチームが【召使派】になり、その瞬間に彼らの旅の運命が決定する。目指すはただ1つ、BIG BOSSの座を勝ち取ること。
裏切りも辞さない予測不可能な【投票戦争】。連合と裏切りが交錯する中で、BIG BOSSの座を手にするのは誰なのか。（modelpress編集部）
◆作品概要
・タイトル：「BOSS RIIZE : SHANGHAI IMPOSSIBLE」
・配信日時：9月26日（金）より毎週金曜日 21：00〜最新話更新予定
・話数：全6話
・出演： RIIZE（ショウタロウ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、アントン）
【Not Sponsored 記事】