辻ちゃん長女・希空（のあ）「松田聖子さんをイメージ」ヘアメイクで雰囲気一変「昭和アイドルっぽくて可愛い」「似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が7日、自身のInstagramを更新。歌手の松田聖子を意識した昭和風ヘアメイクを披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、松田聖子風ヘアメイクで印象ガラリ
同日にさいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」に出演した希空は「昭和コレクションステージを歩かせていただきました」とファッションイベントへの出演を報告。「普段とは違う雰囲気でとっても可愛かったです」と昭和テイストのヘアメイクとドレス姿を披露している。また、リール動画も載せたことを報告したストーリーズでは、「今日のヘアメは松田聖子さんをイメージしました」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「昭和アイドルっぽくて可愛い」「似合ってる」「雰囲気が素敵」「印象変わる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
