吉沢亮、朝ドラ「ばけばけ」は「スキップだけの回もあります」見どころ明かす
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の吉沢亮が9月7日、都内で開催されたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（9月29日スタート）第1週試写会見に出席。印象的なシーンについて語った。
【写真】朝ドラ「ばけばけ」ヒロイン・高石あかり＆夫役俳優、和装姿で寄り添う
同作の脚本について聞かれた一同。ヒロインの松野トキを演じる高石あかりは「壮絶な人生だからこそ色々あるって思っていたら、途中から本当になんでもなくなるんです。その時にふじきみつ彦さんの脚本はなんて面白いんだと思って。いろんな面白さが詰まった朝ドラになるんじゃないかな」と作品の魅力について語った。
また、英語教師・錦織友一を演じる吉沢は「ネタバレしちゃうかも」と前置きしつつ「スキップだけの回もあります。スキップそんなに深堀りするんだって（笑）あれとかめちゃくちゃ面白い。楽しみにしていただければ」と印象的だったシーンについて語った。
なお、今回の会見には吉沢のほか、ヒロインを務める高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、トミー・バストウ、岡部たかし、池脇千鶴、制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーが出席した。
外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・トキをヒロインにフィクションとして描く。（modelpress編集部）
◆吉沢亮、印象的なシーン明かす
◆高石あかりヒロイン2025年度後期連続テレビ小説「ばけばけ」
