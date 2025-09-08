BTS・JIN、“ワールドワイドハンサム”健在！完璧ビジュアルSHOTにファン感嘆「息が止まる」【PHOTO】

BTSのJINが完璧なビジュアルを誇った。

【写真】JIN、メンバーも困惑した突然の“水着ショット”

9月7日、JINは「ランソクジン エンディング」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ステージ上や舞台裏で撮影されたJINのさまざまな姿が収められている。特に、ステージ上でスタッフと一緒に撮った集合写真では、ひときわ目を引く存在感を放っていた。小さな顔と輝くハンサムなビジュアルに、ファンの視線が集中した。

写真を見たファンからは「本当に“ワールドワイドハンサム”だ」「顔が豆粒みたい」「なぜどんどん若返っていくの？」「息が止まる」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝JIN Instagram）

なお、JINは初のソロワールドツアー「RUNSEOKJIN_EP.TOUR」で9都市18公演をすべて完売させ、その人気を改めて証明した。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。