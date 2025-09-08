志尊淳「24時間テレビ」水卜麻美アナの「一言で救われました」番組裏でのやり取り告白
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の志尊淳が9月8日放送の日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5：50〜9：00）にVTR出演。同局の水卜麻美アナウンサーに感謝の思いを伝える一幕があった。
【写真】志尊淳・水卜麻美アナら「24時間テレビ」会見の様子
志尊は8月30・31日に放送された「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（以下、「24時間テレビ」」でチャリティーパートナーとして出演。「ZIP！」にVTR出演した志尊は「24時間テレビ」総合司会の1人である水卜アナに「次の日の『ZIP！』は心配しました。寝てないじゃん！水卜さん！」と心配の思いを寄せ、水卜アナは「優しい！」「結構寝ました」と反応した。
また、志尊は「途中で水卜さんが話しかけてくださって『本当に志尊くんがいてくれてよかったです』『本当助けられてます』みたいなことを言ってくださって、それを言っていただけて嬉しかったので、最後まで自分にできることは何かって模索しながら常にやらせていただきました。でも、その一言で救われました」と番組裏のエピソードを告白し、水卜アナに感謝していた。
すると水卜アナは「志尊さんはご自身の経験を元にしたあったかい言葉もそうですし、ずっとみんなを盛り上げてくれて、初めてみんなで会見して会った時からずっと盛り上げ役をやってくれていたんですよ」と振り返り「めっちゃ救われたので、感謝の気持ちを抑えきれなくなって言ったんですけど覚えていてくれて嬉しいです」と志尊の様子を明かし、感謝の思いを伝えた。
このやりとりを受け「ZIP！」の月曜メインパーソナリティーを務める俳優の風間俊介は「いつでも『ZIP！』のスタジオ来てください！」と出演を呼びかけ。水卜アナも「来てくれるかなぁ？」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
