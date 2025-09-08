実は、「髪」は「肌」よりも目につく!? “キレイの土台”底上げアイテム

ロングセラー商品から、最新のバズりコスメまで！ 髪やまつ毛などの“キレイの土台”を底上げしてくれるアイテムをピックアップ。2025年秋冬ananモテコスメ大賞から新定番部門に選ばれたコスメをご紹介します。

髪＆まつ毛をしっかりケアしてキレイを底上げ！

1、イン＆アウトバスで強い髪に導くで 賞

【SABON】リペアマスク グリーン・ローズ

贅沢な潤いをたっぷり与えてなめらかな質感に。

ダメージを受けた髪に贅沢な潤いを与えて補修し、なめらかな質感に導く濃厚なテクスチャーのヘアマスク。コンディショナー代わりのほか、スタイリング用のヘアクリームとしても使えるスグレモノ。強くしなやかな髪に導くカレンデュラエキス、マロウエキス、ハイビスカスエキスを配合。200ml \5,500（SABON Japan TEL. 0120-380-688）

2、就寝中にしなやかな美髪が叶うで 賞

【アンプルール】ナイトリペア スカルプ＆ヘアエッセンス

寝ている間にダメージ毛を芯から修復して傷みにくく。

紫外線で内部がスカスカに切れたダメージ毛を寝ている間に芯まで修復。髪一本一本がしなやかさをキープすることで傷みにくくなり、ヘアカラーの退色防止やシャンプー後のドライ時間の短縮にも。ハイドロキノンの逆の機能を示す「ブラックキノン」配合で黒くつややかな印象をキープ。100ml \6,600（アンプルール TEL. 0120-987076）

3、うっとりする手触りになれるで 賞

【メルト】モイスト コンディショニング ウォーター

髪一本一本を包み込んでツヤツヤに。

とろけるような感触でツヤ髪に仕上げる髪用化粧水。髪一本一本を包み込み、髪内部までじっくり浸透し、みずみずしい感触に。熱や摩擦によるダメージを補修・予防するほか、寝ぐせや日中の浮き毛も防いでくれる。髪を乾かす前につければ速乾効果も。ゼラニウム＆ミュゲの香り。170ml \1,430＊編集部調べ（花王 TEL. 0120-165-692）

4、根元から美しいボリュームまつ毛 賞

【フィービービューティーアップ】アイラッシュセラムN2

ダメージをしっかり補修し、たっぷり保湿。

ボリューム感のあるまつ毛印象に導く、まつ毛ケア成分をとろみのある濃縮セラムに高濃度配合。ヒト幹細胞培養液と6種のセラミドを浸透しやすいようにナノカプセル化することで、ダメージをしっかり補修、潤いを与え保湿することで、根元から美しいまつ毛に仕上げてくれます。5ml \5,830（DINÉTTE TEL. 0120-290-117）

5、強くツヤツヤのまつ毛育成 賞

【ビオルチア】アイラッシュセラム

乾燥や刺激から守り強いまつ毛を育てる。

ヒト脂肪細胞順化培養液エキス配合で、まつ毛に潤いを与え、乾燥や刺激から保護。まつ毛を強くし、ダメージから保護することで、健康的で美しい状態をキープしてくれる。まつ毛の質にアプローチする「キャピキシル（R）」や2種のケラチンを配合。色素沈着成分フリーなのもうれしいポイント。6ml \3,980（ビオルチア TEL. 0120-388-113）

お試しした人

編集部員・S

最近、肌が敏感に傾きがちなのが悩み。時間や手間をかけずに肌と髪を底上げできるアイテムを模索中。

美容ライター・F

年間300個以上のコスメを使って検証。スキンケアはもちろん、髪やまつ毛のさまざまなコスメも試している。

S 私、ヘアケアってお風呂でシャンプー＆トリートメントをするくらいなんだけど、そろそろちゃんとケアしたほうがいいかな？

F 髪は肌よりも実は目につくし、印象を大きく左右するから、ケアしておくに越したことはないよ。メルトやアンプルールみたいに化粧水タイプのアウトバストリートメントなら、髪を乾かす前につけるだけで手軽だし、すぐに髪の質感が変わるのを実感できるから、ケアのしがいもあると思うよ。

S あと最近、まつ毛が薄くなったような気がして…まつ毛美容液を使ったら濃くなるかな？

F 絶対使ったほうがいいよ！ 幹細胞培養上清液配合の美容液がトレンドだけど、私もしばらく使っていたらめちゃくちゃ伸びたからおすすめ。毎日忘れずつけてね。

S さっそく今日から使ってみる。