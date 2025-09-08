実は、「髪」は「肌」よりも目につく!? “キレイの土台”底上げアイテム
ロングセラー商品から、最新のバズりコスメまで！ 髪やまつ毛などの“キレイの土台”を底上げしてくれるアイテムをピックアップ。2025年秋冬ananモテコスメ大賞から新定番部門に選ばれたコスメをご紹介します。
髪＆まつ毛をしっかりケアしてキレイを底上げ！
1、イン＆アウトバスで強い髪に導くで 賞
【SABON】リペアマスク グリーン・ローズ
贅沢な潤いをたっぷり与えてなめらかな質感に。
ダメージを受けた髪に贅沢な潤いを与えて補修し、なめらかな質感に導く濃厚なテクスチャーのヘアマスク。コンディショナー代わりのほか、スタイリング用のヘアクリームとしても使えるスグレモノ。強くしなやかな髪に導くカレンデュラエキス、マロウエキス、ハイビスカスエキスを配合。200ml \5,500（SABON Japan TEL. 0120-380-688）
2、就寝中にしなやかな美髪が叶うで 賞
【アンプルール】ナイトリペア スカルプ＆ヘアエッセンス
寝ている間にダメージ毛を芯から修復して傷みにくく。
紫外線で内部がスカスカに切れたダメージ毛を寝ている間に芯まで修復。髪一本一本がしなやかさをキープすることで傷みにくくなり、ヘアカラーの退色防止やシャンプー後のドライ時間の短縮にも。ハイドロキノンの逆の機能を示す「ブラックキノン」配合で黒くつややかな印象をキープ。100ml \6,600（アンプルール TEL. 0120-987076）
3、うっとりする手触りになれるで 賞
【メルト】モイスト コンディショニング ウォーター
髪一本一本を包み込んでツヤツヤに。
とろけるような感触でツヤ髪に仕上げる髪用化粧水。髪一本一本を包み込み、髪内部までじっくり浸透し、みずみずしい感触に。熱や摩擦によるダメージを補修・予防するほか、寝ぐせや日中の浮き毛も防いでくれる。髪を乾かす前につければ速乾効果も。ゼラニウム＆ミュゲの香り。170ml \1,430＊編集部調べ（花王 TEL. 0120-165-692）
4、根元から美しいボリュームまつ毛 賞
【フィービービューティーアップ】アイラッシュセラムN2
ダメージをしっかり補修し、たっぷり保湿。
ボリューム感のあるまつ毛印象に導く、まつ毛ケア成分をとろみのある濃縮セラムに高濃度配合。ヒト幹細胞培養液と6種のセラミドを浸透しやすいようにナノカプセル化することで、ダメージをしっかり補修、潤いを与え保湿することで、根元から美しいまつ毛に仕上げてくれます。5ml \5,830（DINÉTTE TEL. 0120-290-117）
5、強くツヤツヤのまつ毛育成 賞
【ビオルチア】アイラッシュセラム
乾燥や刺激から守り強いまつ毛を育てる。
ヒト脂肪細胞順化培養液エキス配合で、まつ毛に潤いを与え、乾燥や刺激から保護。まつ毛を強くし、ダメージから保護することで、健康的で美しい状態をキープしてくれる。まつ毛の質にアプローチする「キャピキシル（R）」や2種のケラチンを配合。色素沈着成分フリーなのもうれしいポイント。6ml \3,980（ビオルチア TEL. 0120-388-113）
お試しした人
編集部員・S
最近、肌が敏感に傾きがちなのが悩み。時間や手間をかけずに肌と髪を底上げできるアイテムを模索中。
美容ライター・F
年間300個以上のコスメを使って検証。スキンケアはもちろん、髪やまつ毛のさまざまなコスメも試している。
S 私、ヘアケアってお風呂でシャンプー＆トリートメントをするくらいなんだけど、そろそろちゃんとケアしたほうがいいかな？
F 髪は肌よりも実は目につくし、印象を大きく左右するから、ケアしておくに越したことはないよ。メルトやアンプルールみたいに化粧水タイプのアウトバストリートメントなら、髪を乾かす前につけるだけで手軽だし、すぐに髪の質感が変わるのを実感できるから、ケアのしがいもあると思うよ。
S あと最近、まつ毛が薄くなったような気がして…まつ毛美容液を使ったら濃くなるかな？
F 絶対使ったほうがいいよ！ 幹細胞培養上清液配合の美容液がトレンドだけど、私もしばらく使っていたらめちゃくちゃ伸びたからおすすめ。毎日忘れずつけてね。
S さっそく今日から使ってみる。
写真・清水奈緒 スタイリスト・前田かおり 文・古屋美枝
anan 2461号（2025年9月3日発売）より