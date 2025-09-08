【あと2文字が出てこない】通りすがりのおじさんに犬種聞かれ→惜しい質問に8万いいね「他にいる？」【ママリ】

オジサンから犬種を質問されたけど…聞き方に8万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛犬にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

サモエド心和✿13歳✿愛されるのがお仕事(@bobobon_wacchan)さんの投稿です。犬の種類はたくさんあるため、なかなか覚えきれないですよね。白くて毛がふわふわの大型犬といえば、皆さんはどんな犬種が思い浮かびますか？





今回話題になったのは、サモエドです。飼い主の投稿者さんが、愛犬の散歩中にオジサンから犬種を聞かれたそうですが…

遊んでたら通りすがりのオジサンから

｢なにエド？｣って聞かれたサモエドです。

オジサンの質問に、思わず「おしい！」と言ってしまいそうですね。「〇〇エド」まで出たものの、あと一歩が思い浮かばない状態だったのかもしれません。それにしても、最後の2文字がでてくるという点も、じわじわおもしろさがこみ上げますよね。



この投稿に「惜しい！」「サモエド以外のエドがいる？」とツッコミのリプライが集まりました。犬種が知りたいオジサンの発言に、ほっこりする投稿でした。

犬用ベッドは空っぽ…柴犬の寝る場所に2万いいね

柴犬おだし(@odashi0312)さんの投稿です。愛犬が自分に心を許している姿を見せてくれたら、うれしくてキュンとしていまいますよね。愛犬と自分の絆を感じる瞬間は、大きな幸せを感じることでしょう。



飼い主への愛が伝わる、かわいすぎる柴犬のお昼寝姿をご紹介します。

ペット用ベッドより飼い主の腕

飼い主さんの腕枕で安心しきった、おだしちゃんのお昼寝姿はかわいすぎますよね。奥にはおだしちゃんのベッドが見えますが、それよりも飼い主さんのそばのほうが心地よいのでしょう。愛犬に心から信頼されているようで、飼い主としての幸せを感じられますね。



この投稿に「よっぽど大好きなんですね」「いい風景だね」などのリプライが寄せられました。愛犬と過ごす日常で得た、幸せのお裾分けですね。

愛犬の「朝のお勤め」うらやましすぎる姿に1万いいね

ぴよりん🐥ｵﾌﾞｼﾞｮｲﾄｲ(@harepiyopiyo)さんの投稿です。皆さんは、眠たい朝をどう乗り切って目を覚ましますか？軽い体操をしたり、コーヒーを飲んだり、顔を洗ったり。さまざまな方法で、まどろみながら目を覚ましていくでしょう。



投稿者・ぴよりん🐥ｵﾌﾞｼﾞｮｲﾄｲさんが、愛犬との朝の過ごし方を投稿してくれました。うらやましい姿にぜひ注目してください。

ポチの朝のお勤め

ゴミ出しに同行して朝日を浴びる☀

「まだまだ眠たいけど、朝日を浴びたい…」そんな心の声が聞こえる気持ちよさそうな表情ですよね。寒い時期の朝は、空気が澄んでいてスッキリします。また、よい天気の日は、すがすがしい気持ちになりますよね。ポチもこのあとスッキリお目覚めだったのでしょうか。



この投稿は1万いいねを越える大きな反響を呼びました。ブランケットに注目して「ミルキーの妖精」という声や、愛らしい姿に「早朝に出会いたい」という声も。



愛犬のぬくぬくとした朝のお勤め。なんともうらやましい習慣の投稿でした。

