一口食べたらハマる！シェフを虜にした“絶品いちごアイス”に1万いいね「食べたい」「探そう」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。

森永の人気アイスといえば、「ピノ」ですよね。ひと口サイズのかわいいチョコアイス。子どもから大人まで大人気のアイスですが、そんなピノから新たに登場したフレーバーがあるそうです。それがこちら。

ピノの沼いちごはじめて食べたけど美味しすぎる。

いやほんとに美味しすぎるなにこれ。

沼いちごってどんな味？と思い、一口食べてみた麦ライス(シェフ)さん。おいし過ぎるその味に、沼いちごの虜に…！濃厚でフルーティーないちご感がたまらない、「ピノ 沼いちご」。あなたもスーパーやコンビニで見かけたら、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。新しいピノの世界にハマること間違いなしです。



この投稿には「めっちゃ食べてみたい…探してみよう」「シェフが２行で２回同じこと言うてる…食いだろこれは」といったリプライがついていました。沼いちごを探しに出かけたくなる投稿でした。

