º£Æü8Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÆüº¹¤·¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤ÆÌÔ½ë¤Ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü
º£Æü8Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌÎ¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ê¤É¤Ç¤ä¤äµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¤°ìÊý¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÆüº¹¤·¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿´ØÅì¤äÅì³¤¡¢¶áµ¦¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ê¤É¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¼¡Âè¤ËÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±À¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤¯µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü8Æü¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü8Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Û¤Éµ¤²¹¾å¾º
º£Æü8Æü¤ÏÅìËÌÆîÉô¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤±è´ß¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌÆîÉô¤äËÌÎ¦¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÆÞ¤ê¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£ÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹âµ¤°µ¤Î·÷Æâ¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü8Æü¤Î¸áÁ°¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ÎÎÌ¤Ç¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ËÂç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¡¢Æüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾¹¾¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28.8¡î¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Æüº¹¤·¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿´ØÅì¤«¤é¶å½£ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢À¾ÅÔ(µÜºê)¤Ç36.1¡î¡¢ÉÍ¾¾»ÔÁ¥ÌÀ(ÀÅ²¬)¤Ç35.9¡î¡¢ÄÅ¤Ç35.2¡î¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï34.1¡î¤È¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò
¤³¤Î¤¢¤È¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â±À¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤¯µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£Æü8Æü¤Ï´ØÅì¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç35¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç36¡î¡¢Âçºå¤äÊ¡²¬¤Ï34¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÉÔ²÷¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ï29¡î¡¢¿·³ã¤Ï30¡î¤È¡¢ÌÔ½ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¦²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ Æüº¢¤«¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤ä¡¢µ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£