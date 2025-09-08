便利すぎ！ 10秒で淹れられるコーヒー「JET BREW」を飲んでみた
最短10秒で淹れられる！
キーコーヒー株式会社から、“最短10秒！手軽に楽しめるコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』『季節限定ブレンド』『カフェインレス』の3アイテムが、2025年9月1日（月）より発売。
さっそく飲んでみました。気になる新製品をご紹介します。
簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』を飲んでみた
特許技術により短時間抽出を実現
「JET BREW」は、特許技術により短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒー。取っ手を持ってお湯の中で上下に振ることでフィルターが広がる独自構造のため、コーヒーの粉全体にお湯が浸透しやすく、最短10秒という短時間の抽出で安定した香りと味わいが楽しめます。
好みの味わいに調節可能
上下に振る時間を変えることで、好みの濃さに調整可能。すっきりとしたコーヒーを楽しみたい方は10秒、酸味と苦みのバランスを楽しみたい方は20秒、コクのあるコーヒーを楽しみたい方は30秒と、飲用シーンやその日の気分に合わせて異なる味わいが楽しめます。
粉こぼれがなく片付けが簡単
コーヒーバッグタイプのため、粉こぼれの心配がなく片付けも簡単。
実際に飲んでみた！
作り方は簡単。袋を開けて、ケースの折り目を折ってカップにセット。
コーヒーを上下に振って、10秒で本格派の珈琲が完成！ 濃さはお好みでOK。
飲んでみると、ドリップと同じような本格派珈琲が抽出されていました。濃さも好みにできて便利すぎる〜。
ライフスタイルに合わせた商品ラインアップ
今回発売されるのは、
・飲みやすく、飽きのこない味わいの『KEY DOORS＋ JET BREW オリジナルテイスト』
・季節に合わせた味わいを楽しめる『同 季節限定ブレンド』
・カフェインが気になる方や夜のコーヒータイムの一杯としても活用できる『カフェインレス』の3アイテム。
忙しい朝や在宅ワークの合間にぴったりの新商品。コーヒー好きは一度試してみては。
商品概要
商品名：KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト
特徴：焙煎による香ばしさと、苦みのバランスがよい、飲みやすさが特徴のブレンドコーヒーです。
規格：6.5ｇ×8袋
賞味期間：13ヵ月
希望小売価格：オープン（参考店頭価格：税込602円）
発売日：2025年9月1日（月）
販売地域：全国
商品名：KEY DOORS+ JET BREW季節限定ブレンド
特徴：季節に合わせてブレンドしたコーヒーをお届けします。秋冬にぴったりな芳醇な香りとほろ苦い後味が特徴です。
規格：6.5ｇ×8袋
賞味期間：13ヵ月
希望小売価格：オープン（参考店頭価格：税込602円）
発売日：2025年9月1日（月）
販売地域：全国
商品名：KEY DOORS+ JET BREW カフェインレス
特徴：カフェインを除去したコーヒー生豆の鮮度管理を徹底することで実現した、こだわりのつまった香り高いカフェインレスコーヒーです。
規格：6.5ｇ×7袋
賞味期間：13ヵ月
希望小売価格：オープン（参考店頭価格：税込602円）
発売日：2025年9月1日（月）
販売地域：全国