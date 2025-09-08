最短10秒で淹れられる！

キーコーヒー株式会社から、“最短10秒！手軽に楽しめるコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』『季節限定ブレンド』『カフェインレス』の3アイテムが、2025年9月1日（月）より発売。

さっそく飲んでみました。気になる新製品をご紹介します。

簡易抽出型コーヒー『KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト』を飲んでみた

特許技術により短時間抽出を実現

「JET BREW」は、特許技術により短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒー。取っ手を持ってお湯の中で上下に振ることでフィルターが広がる独自構造のため、コーヒーの粉全体にお湯が浸透しやすく、最短10秒という短時間の抽出で安定した香りと味わいが楽しめます。

好みの味わいに調節可能

上下に振る時間を変えることで、好みの濃さに調整可能。すっきりとしたコーヒーを楽しみたい方は10秒、酸味と苦みのバランスを楽しみたい方は20秒、コクのあるコーヒーを楽しみたい方は30秒と、飲用シーンやその日の気分に合わせて異なる味わいが楽しめます。

粉こぼれがなく片付けが簡単

コーヒーバッグタイプのため、粉こぼれの心配がなく片付けも簡単。

実際に飲んでみた！

作り方は簡単。袋を開けて、ケースの折り目を折ってカップにセット。

コーヒーを上下に振って、10秒で本格派の珈琲が完成！ 濃さはお好みでOK。

飲んでみると、ドリップと同じような本格派珈琲が抽出されていました。濃さも好みにできて便利すぎる〜。

ライフスタイルに合わせた商品ラインアップ

今回発売されるのは、

・飲みやすく、飽きのこない味わいの『KEY DOORS＋ JET BREW オリジナルテイスト』

・季節に合わせた味わいを楽しめる『同 季節限定ブレンド』

・カフェインが気になる方や夜のコーヒータイムの一杯としても活用できる『カフェインレス』の3アイテム。

忙しい朝や在宅ワークの合間にぴったりの新商品。コーヒー好きは一度試してみては。

商品概要

商品名：KEY DOORS+ JET BREW オリジナルテイスト

特徴：焙煎による香ばしさと、苦みのバランスがよい、飲みやすさが特徴のブレンドコーヒーです。

規格：6.5ｇ×8袋

賞味期間：13ヵ月

希望小売価格：オープン（参考店頭価格：税込602円）

発売日：2025年9月1日（月）

販売地域：全国

商品名：KEY DOORS+ JET BREW季節限定ブレンド

特徴：季節に合わせてブレンドしたコーヒーをお届けします。秋冬にぴったりな芳醇な香りとほろ苦い後味が特徴です。

規格：6.5ｇ×8袋

賞味期間：13ヵ月

希望小売価格：オープン（参考店頭価格：税込602円）

発売日：2025年9月1日（月）

販売地域：全国