ママ友「うちは外で食べるから」引っ越し祝いも拒否する謎｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第6話をごらんください。

子連れピクニックの計画を立てるはるかとりさ。りさはランチに千円は高すぎると言います。はるかが引っ越し祝いも兼ねてごちそうするよ、と言っても「うちは外でお弁当食べるから、お店で食べてきて」とかたくなにお店に行きたがりません。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「え、そう？」と戸惑うはるかに、りさは「都会はやっぱ高いんだな」とくりかえします。この様子では、お店に行くことはなさそうですね。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

はるかは「私も最初はびっくりしたなあ」と調子を合わせつつ、「引っ越し祝いとしてごちそうするよ」と提案します。これなら来てくれるかと思いきや…。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

「高いから」とお店を拒否したのに、「ごちそうするよ」というはるかの提案は「悪いから」と断るりさ。はるかの「一緒に食事を楽しみたい」という気持ちは通じていないようです。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

一緒にピクニックをするのにご飯を別々に食べるというのは、ちょっと意味が分からないですね。ピクニック、一体どうなるんでしょうか？

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

